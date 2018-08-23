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الكشف عن سر المرأة ذات الفستان الأزرق!

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الكشف عن سر المرأة ذات الفستان الأزرق!
AP
الكشف عن سر المرأة ذات الفستان الأزرق!
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جذبت صورة امرأة بفستان أزرق وهي تجري في أروقة إحدى المحاكم الأمريكية انتباه العالم، بالتزامن مع جلسة التحقيق مع مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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ومنعت المحكمة المراسلين من استخدام هواتفهم النقالة أو الإنترنت أثناء جلسة التحقيق مع كوهين، ما دفع الصحفيين للبحث عن وسائل أخرى لإيصال الخبر لصحفهم ومحطاتهم التلفزيونية والإذاعية بأسرع وقت ممكن.

فكان الاعتماد الأساسي على الأرجل، ليكون السبق الصحفي من نصيب العداء الأسرع! ورصدت عدسات المصورين المراسلين وهم يتسابقون.

ولفتت مراسلة قناة "NBC"، كاسي سيميون بفستانها الأزرق واندفاعها الحماسي، أنظار الجميع، فأطلق عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقب "سيميون الأنيقة والسريعة". 

واجتاحت صورتها الشبكة العنكبوتية كالنار في الهشيم، وأعاد الآلاف نشرها معربين عن إعجابهم بها، ومتسائلين عن هوية هذه الصحفية، مما دفعها للتغريد في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس على صفحتها في موقع "تويتر" قائلة: "نعم، أنا الصحفية التي كانت ترتدي الفستان الأزرق".

وأقر مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ8 تهم موجهة إليه، بينها الاحتيال وخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية في أثناء انتخابات 2016 الرئاسية، خلال جلسة في محكمة مانهاتن يوم الثلاثاء الماضي.

المصدر: BBC

// 26.06.2018 по тикету 15478

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