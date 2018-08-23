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جريمة في مطعم ببلجيكا.. مقتل امرأتين والمهاجم

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جريمة في مطعم ببلجيكا.. مقتل امرأتين والمهاجم
Reuters Yves Herman
بلجيكا، أرشيف
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قتلت امرأتان وأصيب آخرون، جراء هجوم بسكين شنه رجل في مطعم، بمدينة صغيرة تقع في شرق بلجيكا.

وأفادت قناة "RTBF" بأن رجلا دخل مطعما في مدينة موريسني شابيل، وهاجم عددا من زواره بسكين. وبينت المعلومات الأولية أن القتيلتين هما الصديقة السابقة للمهاجم وأمها.

كما أصيب عدد من زوار المطعم بجروح مختلفة، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وأضافت المصادر الرسمية أن المهاجم قتل أيضا في الحادث، لكن كيفية مصرعه لا تزال غامضة.

المصدر: نوفوستي

 

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