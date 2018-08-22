تركيا تدين قرار اليونان منح اللجوء لعسكرييها الفارين

اعتبرت تركيا قرار المحكمة العليا اليونانية منح حق اللجوء لأحد العسكريين الأتراك، والذي تتهمه أنقرة بالمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو عام 2016، "فضيحة".

وقالت الخارجية التركية، في بيان لها: إن "المحكمة العليا اليونانية، أقدمت على اتخاذ قرار فضيحة، برفضها طعن الحكومة على منح سليمان أوزقينقجي، أحد منفذي المحاولة الانقلابية في يوليو 2016، حق اللجوء".

وأكدت الخارجية، أن قرار المحكمة هذا "مخالف لالتزامات اليونان الدولية على صعيد مكافحة الإرهاب"، موضحة أن القرار يعتبر انتهاكا لاتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين، والموقعة عام 1951.

وشددت الوزارة على ضرورة عدم سماح السلطات اليونانية بأن تكون أراضيها ملاذا آمنا "للانقلابيين"، وأن تتخلى عن آليات قضائية فاقدة للفهم القانوني إلى درجة تنتهك معها الالتزامات الدولية.

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وأصدرت المحكمة العليا في اليونان، في وقت سابق، قرارا يتيح منح حق اللجوء لعسكريين فروا من تركيا عام 2016، وأن القرار جاء بصيغة نهائية تجاه طعن الحكومة اليونانية على قرار قضائي سابق بخصوص منح أوزقينقجي حق اللجوء داخل أراضيها.

وشهدت تركيا، في يوليو عام 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها، فيما اتهمت حكومة أنقرة الداعية "عبد الله غولن" ومنظمته بالوقوف وراء الانقلاب، الأمر الذي ينفيه الأخير.

وفر 8 عسكريين إلى اليونان، عقب فشل الانقلاب على متن مروحية عسكرية، وتقدموا بطلبات لجوء هناك، فيما رفض القضاء اليوناني عدة طلبات تقدمت بها تركيا لتسليمهم إليها.

المصدر: وكالات