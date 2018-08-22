نتنياهو يسعى لكسب تأييد جمهوريات سوفيتية سابقة

يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زيارة جمهورية ليتوانيا، ، في إطار سياسة التقارب مع دول أوروبا الشرقية، والتي تعد الأولى لرئيس حكومة إسرائيلية.

وأشار مسؤول إسرائيلي إلى أن نتنياهو سيلتقي نظيره الليتواني سوليوس سكيفرنيليس مع زعيمي إستونيا ولاتفيا في لقاء رباعي سيعقد في العاصمة فيلنوس.

وينتهج رئيس الحكومة الإسرائيلية، منذ أشهر عدة، سياسة تقارب مع 3 دول من مجموعة "فيج غراد هي هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك"، التي يتخذ قادتها سياسات قومية الطابع تثير غضب باقي دول الاتحاد الأوروبي.

ويسعى نتنياهو بذلك إلى إقامة تحالف سياسي مع تلك الدول، لمواجهة غالبية دول أوروبا الغربية التي تعتبر أقل تأييدا لإسرائيل خصوصا لدى التصويت في الأمم المتحدة.

والمعروف أن ليتوانيا تشتري السلاح من إسرائيل.

وسيلتقي رئيس حكومة تل أبيب، ممثلين عن الليتوانيين اليهود الذين يعدون نحو 3 آلاف شخص من أصل عدد السكان البالغ 2.9 مليون نسمة.

وسيشارك في احتفال تكريمي لإحياء ذكرى 141 ألف يهودي ليتواني قتلوا على أيدي النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.

المصدر: أ ف ب