نصيحة الأمير زيد بن رعد الحسين لترامب

وجه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين قبيل مغادرته منصبه، رسالة خاصة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر الصحفيين تناقلتها وكالات الأنباء العالمية.

وقال الأمير زيد إن "على الرئيس ترامب مسؤولية كبيرة تجاه الطريقة التي يصور بها الإعلام"، داعيا ترامب إلى تغيير طريقة تعاطيه مع الصحفيين ووسائل الإعلام.

واعتبر الأمير زيد أن طريقة ترامب في مهاجمة وسائل الإعلام واتهامها بتزييف الأخبار وتضليل الرأي العام منذ وصوله للبيت الأبيض في يناير 2017، قد تكون لها تبعات تزيد من المصاعب التي يواجهها الصحفيون أثناء عملهم في بلدان أخرى، مشيرا إلى أن إلصاق الأوصاف بالصحافة بهذه الطريقة أمر مقلق للغاية".

وأعرب عن قلقه من أن زعماء آخرين في أنظمة سلطوية سيفعلون الشيء نفسه الذي يفعله ترامب عندما يصف تقارير إخبارية تتعارض مع وجهة نظره أو مواقفه السياسية بأنها "أخبار كاذبة"، وقال: "رأينا كيف يقلدون ترامب".

وتأتي تصريحات الأمير زيد بعد أيام من شن مئات الصحف الأمريكية حملة منسقة للدفاع عن حرية الصحافة، ردا على وصف الرئيس ترامب بعض المؤسسات الإعلامية بأنها "عدو للشعب".

وقالت صحيفة "بوسطن غلوب" التي نظمت الحملة في افتتاحيتها، إن "الهجوم المستمر على الصحافة الحرة ركيزة أساسية لسياسات الرئيس ترامب".

وأضافت: "عظمة أمريكا تعتمد على دور الصحافة الحرة في قول الحقيقة لأصحاب النفوذ، ووصم الصحافة بأنها عدو الشعب هو أمر غير أميركي، إذ يشكل خطرا على الميثاق المدني الذي نشترك فيه منذ أكثر من قرنين من الزمن".

وتضمنت الحملة نشر افتتاحيات حول تهجم ترامب على العمل الصحفي في أكثر من 350 صحيفة الخميس الماضي، يصدر بعضها في ولايات فاز فيها ترامب في الانتخابات الرئاسية 2016.

المصدر: وكالات