حريق في برج سكني بالهند يودي بحياة 4 أشخاص

لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم، وجرح 16 آخرون، في حريق بمبنى سكني في مدينة مومباي الهندية.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن القتلى هم ثلاثة رجال وسيدة، وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ نجحت في إخماد الحريق، الذي اندلع في الطابق الـ12 من مبنى "كريستال تاور" السكني في منطقة باريل وسط مومباي.

Francis Mascarenhas

#CrystalTower#FireUpdate: The Dean of KEM hospital has confirmed that of the 16 people who were taken to the hospital, 2 were brought dead, including one senior citizen.

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ولفتت إلى أن العشرات تمكنوا من الخروج من المبنى المحترق، لكن 16 منهم تعرضوا للاختناق بسبب الدخان، وتم نقلهم إلى المستشفى.

المصدر: نوفوستي