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حريق في برج سكني بالهند يودي بحياة 4 أشخاص

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حريق في برج سكني بالهند يودي بحياة 4 أشخاص
Reuters Francis Mascarenhas
برج كريستال تاور- مومباي
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لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم، وجرح 16 آخرون، في حريق بمبنى سكني في مدينة مومباي الهندية.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن القتلى هم ثلاثة رجال وسيدة، وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ نجحت في إخماد الحريق، الذي اندلع في الطابق الـ12 من مبنى "كريستال تاور" السكني في منطقة باريل وسط مومباي.

Francis Mascarenhas
برج كريستال تاور- مومباي

ولفتت إلى أن العشرات تمكنوا من الخروج من المبنى المحترق، لكن 16 منهم تعرضوا للاختناق بسبب الدخان، وتم نقلهم إلى المستشفى.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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