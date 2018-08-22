زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب فنزويلا

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا قوته 7.3 درجة ضرب شمال شرقي فنزويلا في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وقالت الهيئة إن الزلزال كان على عمق 123 كيلومترا، ومركزه قريب من ساحل ولاية سوكري. ولم ترد حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا.

ولفتت إلى أن الهزة استمرت لعدة ثوان، ما تسبب بحالة من الذعر في العاصمة كاراكاس، وعلى وجه الخصوص بين القاطنين في أبنية مرتفعة.

فيما خالف معهد الزلازل الفنزويلي ما قاله نظيره الأمريكي، إذ قال إن الزلزال كان بقوة 6.3 درجات، ومركزه كان على بعد نحو 400 كيلومتر شرقي كاراكاس.

أما المركز الأمريكي للتحذير من التسونامي فقد أكد أنه "لا يوجد تهديد بحصول تسونامي جراء هذا الزلزال".

من جانبه، قال وزير داخلية فنزويلا نيستور ريفيرول إن "لفنزويليين شعروا بالزلزال في ولايات عدة، لكن حتى الآن، لا توجد تقارير عن سقوط ضحايا".

وحث الوزير الفنزويلي المواطنين على الهدوء، مؤكدا أن الحكومة وجهت فرق الإنقاذ والإغاثة والإخلاء استعدادا لإمكانية الهزات الارتدادية أو التصدعات.

المصدر: وكالات