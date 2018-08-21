ترامب يتنصل من علاقته بمدير حملته السابق

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ليست له أي علاقة بقضية مدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت.

وقال ترامب بعد وصوله إلى ولاية فرجينيا لإلقاء كلمة أمام تجمع لمؤيديه إن "هذا الأمر ليست لي أي علاقة به. ولا علاقة له بالقضية الروسية" في إشارة إلى التحقيقات في الصلات المزعومة لحملته بروسيا.

وجاء ذلك في أعقاب إدانة بول مانافورت من قبل هيئة المحلفين في محكمة مدينة الكسندريا بولاية فرجينيا في 8 تهم من أصل الـ 18 الموجهة إليه. وهي تتعلق بانتهاكات ضريبية وإخفاء حسابات مصرفية في الخارج. ولم تتوصل هيئة المحلفين إلى الإجماع بشأن التهم الـ 10 المتبقية.

وجدير بالذكر أن بول مانافورت، الذي كان يدير الحملة الانتخابية لدونالد ترامب في الفترة من يونيو إلى أغسطس عام 2016، متهم في قضيتين جنائيتين في ولاية فرجينيا ومقاطعة كولومبيا.

ويتهم مانافورت في القضية الأولى بالاحتيال الضريبي وإخفاء الحسابات المصرفية وتبييض الأموال، بما في ذلك أثناء عمله في أوكرانيا لصالح فريق الرئيس الأوكراني السابق فكتور يانوكوفيتش.

وفي القضية الثانية يتهم مانافورت بالتآمر ضد الولايات المتحدة، وتبييض أموال بحجم 30 مليون دولار وتقديم شهادات زور والعمل كعميل أجنبي من دون التسجيل بهذه الصفة.

وعلى الرغم من تطابق الاتهامات، لم يتم توحيد القضيتين.

المصدر: وكالات