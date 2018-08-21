رويترز: زلزال بقوة 7 درجات يضرب شمالي فنزويلا

ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، منطقة تقع شمال شرقي فنزويلا.

وأكد شهود عيان، إلى أن مركز الهزة وقع بالقرب من مدينة غويريا، وأن سكان العاصمة كاركاس شعروا به أيضا.

وأشار مركز رصد الزلازل في الولايات المتحدة، إلى أن الهزة الأرضية وقعت في مكان عميق إلى حد كبير، وتسببت بحصول أمواج على طول الساحل بالقرب من مركز الزلزال.

ويعتبر الزلزال، الذي بلغت قوته 7.3 درجة، كبيرا وقادرا على إحداث أضرار على نطاق واسع، لكن مركزه كان على عمق 76.5 ميل (123.11 كيلومتر)، ما من شأنه إضعاف قوة الزلزال.

وطالبت السلطات المحلية المواطنين في بيان "ضرورة التحلي بالهدوء"، فيما استعدت طواقم الدفاع المدني والطواقم الطبية لتقديم كافة المساعدات المطلوبة للمواطنين.

يشار إلى أن الزلزال تعتبر من الأمور الطبيعية في فنزويلا.

المصدر: رويترز