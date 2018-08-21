تركيا تشدد الحراسة على القس الأمريكي

شددت الشرطة التركية وقوات الأمن في إزمير خلال عطلة عيد الأضحى المبارك الحماية على منزل القس الأمريكي أندرو برونسون ، الذي يخضع للإقامة الجبرية، حسبما ذكرت صحيفة "حريت" التركية.

ووفقا للصحيفة، فإن وحدات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة، فضلا عن وحدات التدخل السريع على الدراجات النارية وزعا على مدار الساعة دوريات في شارعين يقع بينهما منزل القس الأمريكي.

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وتقوم هذه الدوريات الثابتة بتفتيش من يثير شكوكها من المارة، وكذلك العربات التي تمر عبر الشارعين المذكورين.

وكانت وسائل إعلام محلية في وقت سابق قد أثارت مخاوف تفيد بأنه من المحتمل أن تقوم الولايات المتحدة بعملية استخبارية لإطلاق سراح القس وتهريبه خارج البلاد.

المصدر: "نوفوستي"