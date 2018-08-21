إضراب في السجون الأمريكية

بدأ النزلاء في أحد سجون ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، إضرابا عاما للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية، وشروط العفو، وإعادة تفعيل حقهم بالتصويت.

ومن المقرر أن يستمر الإضراب حتى التاسع من سبتمبر المقبل، بحسب المنظمين.

وتمت الدعوة إلى الإضراب احتجاجا على مقتل سجناء بعد أعمال شغب وقعت داخل "سجن لي الإصلاحي،" الذي يخضع لحراسة مشددة في جنوب كارولاينا في أبريل الماضي.

وأشارت مجموعة تعنى بالدفاع عن حقوق السجناء تتولى تنظيم الإضراب، إلى أن "سبعة نزلاء قضوا خلال تمرد أرعن كان يمكن تفاديه لو لم يكن السجن شديد الاكتظاظ"، جراء عمليات الحبس الجماعية.

وجاء في بيان مجموعة "جيلهاوس لويرز" المؤلفة من سجناء، أن "هؤلاء الرجال والنساء يطالبون بظروف معيشية إنسانية، وبالسماح لهم بإعادة التأهيل، وتعديل قانون العقوبات، وإنهاء العبودية الحديثة"، مطالبة السجناء الآخرين بالاعتصام سلميا، والإضراب عن الطعام والتوقف عن العمل.

ونددت المجموعة بالأجور المنخفضة التي ينالها السجناء المجبرون على ممارسة أعمال مثل الطهي والتنظيف، واصفة ذلك بأنه "عبودية".

وبلغت نسبة السجناء للسكان في الولايات المتحدة 2.2 بالمئة نهاية 2016 وهي الأعلى في العالم، ويقول الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: إن "النسبة تشكل نحو 20 بالمئة من السجناء على صعيد العالم".

المصدر: أ ف ب