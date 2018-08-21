ميركل تجتمع مع ماكرون في باريس

تتوجه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى باريس أوائل سبتمبر المقبل للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأعلنت دوائر بقصر الإليزيه في باريس ذلك يوم الثلاثاء،

ولم يعلن حتى الآن، موعد محدد للقاء كما لم تعلن الموضوعات التي ستتم مناقشتها.

وتسبق الزيارة القمة غير الرسمية لدول الاتحاد الأوروبي في سالزبورغ، حيث من المقرر أن يلتقي رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي يومي التاسع عشر والعشرين من سبتمبر المقبل بالمدينة النمساوية في قمة غير رسمية.

المصدر: د ب أ