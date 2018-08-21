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سيئول تسحب 10 من نقاط الحراسة في المنطقة منزوعة السلاح

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سيئول تسحب 10 من نقاط الحراسة في المنطقة منزوعة السلاح
يونهاب
وزير الدفاع الكوري الجنوبي سونغ يونغ مو
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قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي سونغ يونغ مو، إن بلاده ستسحب 10 من نقاط حرس الحدود على أساس تجريبي، تماشيا مع اتفاق القمة بين الكوريتين لتحويل المنطقة منزوعة السلاح إلى منطقة سلام.

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وأضاف سونغ اليوم الثلاثاء أمام جلسة للجنة الدفاع في الجمعية الوطنية: "ذلك يعني أننا سنسحب واحدة أو اثنتين من نقاط الحراسة أولا ثم تليها نقاط أخرى".

ولم يقدم وزير الدفاع الكوري الجنوبي جدولا زمنيا محددا للتدابير الرامية إلى الحد من التوترات العسكرية وبناء الثقة مع الدولة الشيوعية، لكنه أشار إلى أن بيونغ يانغ من المنتظر أن تتخذ أيضا خطوات مقابلة في المنطقة العازلة التي تفصل بين الكوريتين.

وخلال محادثاتهما العسكرية على مستوى الجنرالات في الشهر الماضي، تشاركت الكوريتان في "تفاهم" حول تعزيز السلام في المنطقة المجردة من السلاح، مثل سحب مراكز الحراسة، ونزع سلاح المنطقة الأمنية المشتركة، والتنقيب المشترك عن رفات قتلى الحرب.

وفي قمتهما في أبريل، اتفق الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، على "تنفيذ عملية نزع السلاح بشكل مرحلي، مع تخفيف حدة التوتر العسكري وإحراز تقدم كبير في بناء الثقة العسكرية بين البلدين.

المصدر: يونهاب

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