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مصرع 8 أشخاص جراء فيضان في إيطاليا

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لقي ما لا يقل عن 8 أشخاص مصرعهم جراء فيضان في منطقة كالابريا جنوب غربي إيطاليا.

وأكدت هيئات الإنقاذ العثور على جثث 4 رجال و4 نساء في المنطقة التي شهدت فيضانا لمياه نهر جبلي، بسبب الأمطار الغزيرة. وأعلنت أيضا عن إصابة 5 أشخاص بجروح وإنقاذ 18 آخرين.

وتشير الأنباء الواردة إلى أن الضحايا كانوا سياحا تسلقوا الجبال في محمية محلية، وأن هناك مجموعات أخرى من السياح لا تزال عالقة في الجبال جراء الفيضان.

ولم يتم التعرف على جنسيات السياح الذين لقوا حتفهم، لكنه من المعروف أن غالبية من يزورون محمية بولينو الوطنية هم مواطنون إيطاليون من مختلف مناطق البلاد.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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