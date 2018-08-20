مصرع 8 أشخاص جراء فيضان في إيطاليا
لقي ما لا يقل عن 8 أشخاص مصرعهم جراء فيضان في منطقة كالابريا جنوب غربي إيطاليا.
وأكدت هيئات الإنقاذ العثور على جثث 4 رجال و4 نساء في المنطقة التي شهدت فيضانا لمياه نهر جبلي، بسبب الأمطار الغزيرة. وأعلنت أيضا عن إصابة 5 أشخاص بجروح وإنقاذ 18 آخرين.
Calabria, nel Cosentino il torrente #Raganello ingrossato dalla pioggia travolge un gruppo di escursionisti. Almeno cinque morti. Le foto → https://t.co/cPdS0bfs5Epic.twitter.com/9d8xQ0cqIy— Rainews (@RaiNews) 20 августа 2018 г.
وتشير الأنباء الواردة إلى أن الضحايا كانوا سياحا تسلقوا الجبال في محمية محلية، وأن هناك مجموعات أخرى من السياح لا تزال عالقة في الجبال جراء الفيضان.
UPDATE [20.08-22:00] Parco Nazionale del Pollino #Civita#Cosenza ondata di piena nelle gole del torrente #Raganello investe escursionisti – NUMEROSE VITTIME – Aggiornamenti: https://t.co/Ir0b9GeoRfpic.twitter.com/Ba6sFGpPeD— Emergenza24 (@Emergenza24) 20 августа 2018 г.
ولم يتم التعرف على جنسيات السياح الذين لقوا حتفهم، لكنه من المعروف أن غالبية من يزورون محمية بولينو الوطنية هم مواطنون إيطاليون من مختلف مناطق البلاد.
المصدر: وكالات