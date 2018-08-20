تايلاند: الملكة الأم في المستشفى

أعلن البلاط الملكي في تايلاند، أن الملكة الأم سيريكيت ذات الـ86 عاما، تتلقى العلاج حاليا من الإنفلونزا في أحد مستشفيات العاصمة بانكوك.

وورد في البيان: "نقلت الملكة الأم إلى أحد مستشفيات بانكوك الأحد، بعد ارتفاع في درجة حرارتها مصحوب بالسعال. حالة الملكة قد تحسنت، ولكنها ما زالت في المستشفى تحت المراقبة".

إقرأ المزيد

الملكة سيريكيت، أرملة الملك الراحل بوميبون أدولياديج المتوفى سنة 2016، بعد أن ظل على العرش سبعين عاما، وهي والدة الملك الحالي ماها فاجيرالونغكورن ذي الـ66 عاما.

ونادرا ما تظهر الملكة سيريكيت على الملأ في السنوات الأخيرة، لكن القصر نشر في 12 من أغسطس الجاري صورا لها بمناسبة عيد ميلادها السادس والثمانين مع العديد من أبنائها، وبينهم الملك فاجيرالونغكورن.

المصدر: رويترز