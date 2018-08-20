وفاة الصحفي اليساري الإسرائيلي أوري أفنيري

توفي أوري أفنيري مؤسس "كتلة السلام"، عضو الكنيست الإسرائيلي، والصحفي السابق، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 94 عاما.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن أفنيري تعرض لنزيف دماغي قبل نحو 10 أيام، وكان في وضع خطر، حتى أعلن الأطباء وفاته صباح اليوم.

وأفنيري، من أبرز الشخصيات الإسرائيلية التي عملت على تحقيق السلام وإقامة دولة فلسطينية.

وهو من أوائل الإسرائيليين الذين التقوا الزعيم الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، في 1982، أثناء حصار الجيش الإسرائيلي له في العاصمة اللبنانية بيروت.

في 1977، انتخب عضوا في الكنيست من جديد، وواصل طريقه السياسية، وفي خطاب الوداع بالكنيست عام 1981، رفع العلم الفلسطيني بجانب العلم الإسرائيلي.

وقال إن من لم يتوقع أن يلقي الرئيس المصري، محمد أنور السادات (1970- 1981)، خطابا من منصة الكنيست، لن يتوقع أن يلقي عرفات خطابا هنا.

خلال فترة حصار عرفات في مدينة رام الله، بالضفة الغربية، في 2002، انضم أفنيري إليه مع محاصرين آخرين، ليكون درعا بشريا لحماية عرفات من احتمال اغتيال إسرائيل له.

نشر أفنيري، سبعة كتب وعددا لا يحصى من المقالات.

وفي نهاية حياته، قال إنه نجح في خلق حالة دعم دولية لحل الدولتين، لكنه فشل في تحويل ذلك إلى واقع.

المصدر: الأناضول