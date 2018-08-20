مقتل جزائري برصاص الشرطة الإسبانية بعد محاولة طعن في برشلونة!

ذكرت شرطة إقليم كتالونيا في إسبانيا اليوم الاثنين، أنها قتلت رجلا مسلحا بسكين عند محاولته الهجوم على مركز للشرطة في الإقليم الواقع بشمال شرق البلاد.

وقالت الشرطة على تويتر، إن الرجل دخل مركز الشرطة في بلدة كورنيلا الواقعة غربي برشلونة، قبل الساعة السادسة صباحا، بهدف مهاجمة الجنود، مضيفة أنه تم إطلاق النار عليه وقتله.

A man armed with knife has acceded this morning to Cornellà's police station with the aim to attack the Police officers. The aggressor has been shot down. The facts happened a few minuts before 6 a.m. — Mossos (@mossos) August 20, 2018

وحسب مصادر إعلامية، فإن المهاجم من أصول جزائرية، وكان يهتف "ألله أكبر" أثناء الاعتداء، إلا أنه لا توجد تأكيدات رسمية لهذه المعلومات.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث ودواعي المهاجم.

المصدر: وكالات