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مقتل جزائري برصاص الشرطة الإسبانية بعد محاولة طعن في برشلونة!

أخبار العالم

مقتل جزائري برصاص الشرطة الإسبانية بعد محاولة طعن في برشلونة!
Sputnik Alexei Vitvitsky
الشرطة الكاتالونية (صورة أرشيفية)
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ذكرت شرطة إقليم كتالونيا في إسبانيا اليوم الاثنين، أنها قتلت رجلا مسلحا بسكين عند محاولته الهجوم على مركز للشرطة في الإقليم الواقع بشمال شرق البلاد.

وقالت الشرطة على تويتر، إن الرجل دخل مركز الشرطة في بلدة كورنيلا الواقعة غربي برشلونة، قبل الساعة السادسة صباحا، بهدف مهاجمة الجنود، مضيفة أنه تم إطلاق النار عليه وقتله.

وحسب مصادر إعلامية، فإن المهاجم من أصول جزائرية، وكان يهتف "ألله أكبر" أثناء الاعتداء، إلا أنه لا توجد تأكيدات رسمية لهذه المعلومات.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث ودواعي المهاجم.

المصدر: وكالات

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