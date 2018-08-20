إطلاق نار على السفارة الأمريكية في تركيا

نقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام تركية، أنه جرى إطلاق نار على سفارة الولايات المتحدة لدى تركيا من سيارة، وأن إطلاق النار أسفر عن تحطم نوافذ في السفارة، دون وقوع أي إصابات.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم وقع في الساعة الخامسة صباحا بتوقيت أنقرة، لافتة إلى أن الشرطة باشرت في البحث عن المهاجمين الذين فروا من مكان الاعتداء.

ويتزامن الهجوم على السفارة مع تفاقم الخلاف بين أنقرة وواشنطن حول محاكمة تركيا للقس الأمريكي أندريو برونسون، الموقوف في تركيا بتهمة الإرهاب والتجسس.

إقرأ المزيد

وتدهورت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة العضوين في الأطلسي بدرجة كبيرة بسبب محاكمة برانسون الذي أمضى 21 شهرا في سجون تركيا ووضع قيد الإقامة الجبرية الشهر الماضي.

ويواجه برانسون الذي يقيم في تركيا منذ أكثر من 20 عاما اتهامات بدعم أنصار فتح الله غولن، رجل الدين المتواري في الولايات المتحدة والذي تؤكد السلطات التركية أنه دبر محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا صيف 2016.

المصدر: وكالات