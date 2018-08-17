طائرة مُسيرة تنقذ سيدة من الغرق في إسبانيا

رصدت كاميرا مثبتة على طائرة مسيرة، كيفية إنقاذ سيدة من الغرق بعد أن قذفتها الأمواج داخل البحر بعيدا عن الشاطئ في إسبانيا، ونشر الفيديو على موقع يوتيوب.

وقد وقع الحادث في مدينة ساغونتو الإسبانية الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، واستخدم المنقذون الطائرة المسيرة، إذ أرسلوا على متنها سترة نجاة، الأمر الذي ساعد السيدة الإسبانية على الصمود إلى أن وصل فريق الإنقاذ وسحبها إلى الشاطئ.

المصدر: "نوفوستي"