واشنطن تفرض عقوبات على قادة عسكريين في ميانمار

أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على 4 من قادة الجيش والشرطة في ميانمار، اعتبرتهم واشنطن مسؤولين عن "التطهير العرقي" ضد مسلمي الروهينغا.

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي لشؤون محاربة الإرهاب والاستخبارات المالية، سيغال مانديلكر، مستخدما الاسم القديم لميانمار، إن "قوات الأمن البورمية شاركت في عدد من الحملات العنيفة ضد الأقليات الإثنية في مختلف أنحاء بورما، بما في ذلك التطهير العرقي والمجازر والاعتداءات الجنسية والقتل خارج إطار المحكمة وغير ذلك من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان".

وأوضح أن العقوبات فرضت على القادة العسكريين أونغ كياو زاو وكخين ماونغ سوي وكخين هلاينغ بالإضافة إلى قائد شرطة الحدود ثورا سان لوين وفرقتين من قوات المشاة.

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وتتضمن العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر إلى الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يعد تقريرا حول المجازر المحتملة التي ارتكبتها قوات ميانمار ضد الروهينغا. ويستند التقرير إلى إفادات اللاجئين من الروهينغا، الذين هاجروا إلى بنغلاديش، فرارا من العنف. ومن المتوقع أن يصدر التقرير في 25 أغسطس الجاري.

من جانبه، نفى جيش ميانمار ارتكابه جرائم حرب ضد الروهينغا.

المصدر: رويترز