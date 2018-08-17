محكمة تركية ترفض مجددا الإفراج عن القس الأمريكي آندرو برانسون

رفضت محكمة تركية اليوم الجمعة، رفع الإقامة الجبرية عن القس الأمريكي آندرو برانسون وإتاحة سفره، حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وتفرض السلطات التركية على القس الأمريكي إقامة جبرية وتمنعه من السفر بعد اتهامه بأنه تحرك لصالح شبكة الداعية التركي فتح الله غولن الذي تتهمه تركيا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال إسماعيل جيم هالافورت محامي برانسون الثلاثاء الماضي، إن موكله قدم التماسا للمحكمة لإطلاق سراحه بعد وضعه رهن الإقامة الجبرية، لافتا إلى أنه أمام المحكمة 7 أيام للبت في الالتماس.

إقرأ المزيد

وتدهورت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة العضوين في حلف الأطلسي لدرجة كبيرة بسبب محاكمة برانسون الذي أمضى 21 شهرا في سجن في تركيا حتى وضعه قيد الإقامة الجبرية الشهر الماضي في خطوة رفضتها واشنطن باعتبارها غير كافية.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزيرين تركيين وزادت الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب التركية إلى مثليها بعد وضع برانسون قيد الإقامة الجبرية.

المصدر: وكالات