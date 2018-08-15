مودي: الفيل الهندي استيقظ

أشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بدور بلاده المتزايد في الاقتصاد العالمي، مشددا على أنها جاهزة للنمو غير المسبوق.

وشدد مودي، في آخر خطاب له بمناسبة يوم الاستقلال الوطني خلال فترته الأولى في مقعد رئيس الوزراء، على أن الهند كانت تعتبر، عند وصول حزبه "بهاراتيا جاناتا" إلى الحكم في عام 2014، دولة هشة، لكنها تحولت خلال هذه السنوات إلى بلد للإصلاحات والإنجازات والتغييرات.

وأعلن مودي، في خطاب أدلى به من نيودلهي قبيل إطلاقه حملة انتخابية جديدة، عن بدء تطبيق نموذج للتأمين الصحي العام اعتبارا من سبتمبر المقبل، مضيفا أن نيودلهي تعتزم إرسال بعثة مأهولة إلى الفضاء قبل نهاية عام 2022.

وذكر مودي متحدثا عن إنجازات حكومته: "يقول العالم اليوم إن الفيل النائم استيقظ ونهض وانضم إلى السباق".

المصدر: فرانس برس