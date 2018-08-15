أنقرة تفرج عن مدير فرع "العفو الدولية"

أفاد مسؤول في "منظمة العفو الدولية" الحقوقية اليوم بأن محكمة تركية قررت إخلاء سبيل مدير فرع المنظمة في البلاد تانر كيليك.

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وأكد أندرو غاردنر، المسؤول الرفيع في المنظمة الحقوقية غير الحكومية، لوكالة "رويترز" أن كيليك لم يفرج عنه بعد على الرغم من القرار القضائي، وذلك بعد أن أمضى وراء القضبان نحو عام بتهمة التواطؤ مع الداعية التركي المعارض فتح الله غولن الذي تعتبره أنقرة العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف عام 2016.

وكانت أنقرة قد تعرضت لانتقادات شديدة اللهجة من قبل المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي لاحتجازها عددا من النشطاء بتهمة التورط في محاولة الانقلاب.

وسبق أن أفرجت تركيا أمس عن جنديين يونانيين احتجزا لديها منذ مارس بتهمة التجسس العسكري، بعد أن عبرا الحدود بين الدولتين عن طريق الخطأ.

وجاء هذا القرار في وقت تشهد فيه العلاقات التركية الأمريكية أزمة اقتصادية، حيث تبادلت الدولتان مؤخرا فرض عقوبات اقتصادية ضد بعضهما البعض على خلفية الخلاف المتعلق بقضية القس الأمريكي أندرو برانسون المحتجز لدى أنقرة بتهمة التجسس والإرهاب

المصدر: رويترز