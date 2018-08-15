ليلة صعبة على ماتيس في فندق برازيلي!

شهد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، أمس الثلاثاء، واحدا من حوادث العنف التي تقع في إطار الجريمة المنظمة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وقال ماتيس، الذي كان في البرازيل بزيارة رسمية، إن إطلاق نار مزعجا اندلع بالقرب من الفندق الذي ينزل فيه.

وصرح للصحافيين في الطائرة: "في كل مرة نسمع فيها إطلاق نار نتذكر أن حياة شخص ما يمكن أن تنقلب". وأضاف "أحزنني ذلك".

وأشار ماتيس إلى إن الولايات المتحدة أيضا تشهد حوادث إطلاق نار خطيرة.

وأضاف: "لدينا بعض المدن في أمريكا تواجه هذه المشكلة المؤسفة أيضا.. هذا ما يحدث عندما لا نثابر على بلوغ، ما يمكنني أن اسميه، أمنا توافقيا يقوم فيه المجتمع بأكمله بمساعدة الشرطة، ويكون قادرا على السيطرة على الأفراد الخارجين عن القانون".

وكان ماتيس يقيم بالقرب من شاطئ كوباكابانا، بحي الأثرياء في ريو دي جانيرو الذي يبعد خطوات عن حي الفقراء العشوائي المعروف باسم شابو مانغيرا.

وتشهد الأحياء العشوائية في ريو دي جانيرو حوادث إطلاق نار يومية، بين أفراد العصابات المتناحرة، أو بين العصابات والشرطة. ويهدد الرصاص الطائش باستمرار حياة سكان هذه الأحياء.

المصدر: أ ف ب