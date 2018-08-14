القس الأمريكي المحتجز في تركيا يلتمس من القضاء إطلاق سراحه

ذكر محامي القس الأمريكي، أندريو برونسون، المحتجز في تركيا بتهمة الإرهاب والتجسس، أن موكله قدم التماسا للمحكمة لإطلاق سراحه بعد وضعه رهن الإقامة الجبرية.

وكشفت وكالة "رويترز" أن الالتماس، الذي اطلعت على نسخة منه، يطالب القضاء التركي برفع حظر السفر المفروض على القس الأمريكي، ويشدد على أنه "يتعين على المحكمة منع أي تدخلات سياسية غير قانونية عن طريق رفع أحكام الرقابة القضائية المفروضة على المتهم".

وقال محامي برانسون، إسماعيل جيم هالافورت، في حديث لـ"رويترز"، اليوم الثلاثاء، إن أمام المحكمة 7 أيام للبت في الالتماس.

ويواجه برانسون حكما بالسجن 35 عاما إذا ثبتت إدانته، وهو ينفي التهم الموجهة إليه وتعقد الجلسة التالية من المحاكمة يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول.

وتدهورت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة العضوين في حلف شمال الأطلسي بدرجة كبيرة بسبب محاكمة برانسون الذي أمضى 21 شهرا في سجن في تركيا حتى وضعه قيد الإقامة الجبرية الشهر الماضي في خطوة رفضتها واشنطن باعتبارها غير كافية.

ويواجه برانسون الذي يقيم في تركيا منذ أكثر من 20 عاما اتهامات بتقديم الدعم لأنصار فتح الله غولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة والذي تقول السلطات التركية إنه دبر محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 ضد الرئيس، رجب طيب أردوغان.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزيرين تركيين وزادت التعريفة الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب التركية إلى مثليها بعد وضع برانسون قيد الإقامة الجبرية.

وهبط سعر العملة التركية وسط مخاوف من تعمق الخلاف بين أنقرة وواشنطن ليبلغ أدنى مستوياته عند 7.24 ليرة للدولار منخفضا بنحو 45 بالمئة حتى الآن منذ بداية العام.

المصدر: رويترز