مسلحو طالبان يقتحمون قاعدة عسكرية أفغانية ويأسرون عشرات الجنود

أعلن مسؤولون أفغان، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلين من حركة طالبان اجتاحوا أجزاء كبيرة من قاعدة للجيش شمال البلاد وقتلوا 10 جنود وأصابوا 15 وأسروا عشرات آخرين خلال اليومين الماضيين.

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وقال رئيس مجلس ولاية فارياب، محمد طاهر رحماني، إن المسلحين استولوا على دبابات وذخيرة في قاعدة تشيناييها العسكرية بمنطقة غورماش بالولاية في هجوم بدأ الأحد الماضي.

وقال رحماني: "لم نتمكن من دخول القاعدة. أجزاء كبيرة من القاعدة لا تزال تحت سيطرة طالبان".

لكن مسؤولا إقليميا آخر ذكر أن حركة طالبان أسرت 40 جنديا، وأن 30 من مسلحيها قتلوا أيضا في المعارك.

وتزامن هجوم طالبان شمال البلاد مع اشتباكات في مدينة غزنة بجنوب شرق البلاد، التي تقع على الطريق السريع الرئيسي الرابط بين العاصمة كابل وجنوب البلاد.

وسقط المئات بين قتيل وجريح خلال الاشتباكات في غزنة منذ الأسبوع الماضي. وحصلت القوات الأفغانية المستنزفة على الدعم الجوي من القوات الأمريكية.

وأفاد السكان المحليون الذين فروا من مدينة غزنة بأن طالبان قطعت الاتصالات والكهرباء وإمدادات المياه، وأن المستشفيات تفتقر إلى الإمدادات الطبية، كما دمرت متاجر ومنازل وبعض المباني الحكومية.

المصدر: رويترز