ترامب يدعو لإعادة التحقيق مع كلينتون بعد فضيحة في الـ "أف بي آي"

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة التحقيق مع منافسته السابقة في انتخابات الرئاسة هيلاري كلينتون على خلفية فضيحة إقالة عميل مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) بيتر سترزوك.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "لقد تمت إقالة العميل السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي الذي كان مسؤولا عن التحقيق المزيف مع هيلاري كلينتون المخادعة".

وأضاف أن "هذه كانت خدعة الرأي العام الأمريكي ويجب إعادة إجرائه (التحقيق) بشكل صحيح!".

Just fired Agent Strzok, formerly of the FBI, was in charge of the Crooked Hillary Clinton sham investigation. It was a total fraud on the American public and should be properly redone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 августа 2018 г.

وقال ترامب تعليقا على إقالة سترزوك إن "قائمة اللاعبين السيئين في مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل تصبح أطول فأطول".

وتساءل الرئيس الأمريكي: "بناء على أن سترزوك كان مسؤولا عن مطاردة الساحرات، هل ستتوقف هذه المطاردة؟"، وذلك في إشارة إلى التحقيق في صلاته المزعومة بروسيا.

وجدير بالذكر أنه تمت إقالة بيتر سترزوك من مكتب التحقيقات، الذي عمل فيه لأكثر من 20 عاما، على خلفية فضيحة متعلقة بتبادله الرسائل مع زميلته ليسا بايج، والتي انتقدا فيها ترامب بشدة، وذلك في الوقت الذي شاركا فيه في التحقيق مع منافسته هيلاري كلينتون.

وفي وقت سابق أفادت التقارير الإعلامية بأن الإجراءات ضد سترزوك ستقتصر على توبيخه وإقصائه عن العمل لمدة شهرين، ولكن يوم الجمعة الماضي صدر أمر بإقالته.

ومع ذلك لم يثبت التحقيق في مراسلات سترزوك وجود أي تأثير لآرائه السياسية على أدائه لواجبه أثناء العمل على التحقيق مع كلينتون.

المصدر: RT، نوفوستي