سياسية يمينية إيطالية تطالب باحتجاز سفينة "أكواريوس" واعتقال طاقمها

طالبت رئيسة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني، جورجا ميلوني، باحتجاز سفينة إنقاذ المهاجرين "أكورايوس" بتهمة تشجيع الهجرة غير النظامية وتسهيل مهام تجار البشر.

وكتبت ميلوني على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لو كان هناك اتحاد أوروبي بمعنى الكلمة لكانت السفينة قد ضبطت بالفعل وتم زج طاقمها في أحد السجون الأوروبية المريحة".

وأضافت: "كفى سخرية، ينبغي على الفور فرض حصار بحري قبالة سواحل ليبيا".

كما نشرت شريط فيديو علقت عليه قائلة إن المهاجرين في تيرميني بالعاصمة روما، يحترفون الاعتداء على الأشخاص بالطريق لسرقتهم، مضيفة أنه أصبح من الضروري الطرد الفوري لأولئك الذين لا يحترمون القوانين.

وأكدت المفوضية الأوروبية في وقت سابق أنها تتابع مشاوراتها مع بعض الدول الأوروبية للبحث عن حل لسفينة أكواريوس.

وأشارت متحدثة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي، إلى أن بروكسل تتابع العمل مع الدول التي اتصلت بها من أجل السفينة، وقالت "نحن جاهزون لتقديم دعم دبلوماسي لحل الموقف".

وتعي المفوضية الأوروبية جيدا أن مسألة البحث عن موانئ آمنة للمهاجرين الذين تم إنقاذهم أمر سيتكرر بشكل مطرد ما لم يتم البحث عن حل مستدام دولي - أوروبي - إقليمي.

ولا تزال السفينة عالقة بمياه المتوسط بعد رفض إيطاليا ومالطا وإسبانيا ودول أوروبية أخرى استقبال مهاجرين على متنها أنقذتهم يوم الجمعة الماضي قبالة المياه الليبية.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء