ترامب يرحب بمقاطعة منتجات "هارلي-ديفيدسون"

رحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالدعوات إلى مقاطعة منتجات شركة "هارلي-ديفيدسون" المشهورة بصناعة الدراجات النارية، بسبب نيتها نقل الإنتاج إلى خارج البلاد.

وذكر ترامب في تغريدة نشرها أمس على حسابه في "تويتر": "يعتزم الكثيرون من أصحاب دراجات "هارلي-ديفيدسون" مقاطعة الشركة إذ نقلت إنتاجها إلى ما وراء البحر، وهذا أمر جيد!"

وأشار ترامب إلى أن معظم الشركات الأخرى، بما فيها منافسات "هارلي-ديفيدسون"، اتخذت خطوات باتجاه الحكومة، مشددا على أن الشركة المشهورة اتخذت قرارا سيئا للغاية.

وأعلنت الشركة الاثنين الماضي عن قرارها نقل الإنتاج جزئيا إلى خارج البلاد، وذلك على خلفية الخسائر التي تكبدتها نتيجة لقرار ترامب رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من أوروبا.

المصدر: وكالات