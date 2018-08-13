 
مباشر

ترامب يرحب بمقاطعة منتجات "هارلي-ديفيدسون"

أخبار العالم

ترامب يرحب بمقاطعة منتجات
AFP NICHOLAS KAMM
دونالد ترامب قبيل اجتماع بممثلي شركة "هارلي-ديفيدسون" في البيت الأبيض - صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kn81

رحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالدعوات إلى مقاطعة منتجات شركة "هارلي-ديفيدسون" المشهورة بصناعة الدراجات النارية، بسبب نيتها نقل الإنتاج إلى خارج البلاد.

وذكر ترامب في تغريدة نشرها أمس على حسابه في "تويتر": "يعتزم الكثيرون من أصحاب دراجات "هارلي-ديفيدسون" مقاطعة الشركة إذ نقلت إنتاجها إلى ما وراء البحر، وهذا أمر جيد!"

وأشار ترامب إلى أن معظم الشركات الأخرى، بما فيها منافسات "هارلي-ديفيدسون"، اتخذت خطوات باتجاه الحكومة، مشددا على أن الشركة المشهورة اتخذت قرارا سيئا للغاية.

وأعلنت الشركة الاثنين الماضي عن قرارها نقل الإنتاج جزئيا إلى خارج البلاد، وذلك على خلفية الخسائر التي تكبدتها نتيجة لقرار ترامب رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من أوروبا.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد بالفيديو.. طائرة تهبط على الطريق وبين السيارات اضطراريا