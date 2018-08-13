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رويترز: مقتل 40 شخصا في اشتباكات بشرق إثيوبيا

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رويترز: مقتل 40 شخصا في اشتباكات بشرق إثيوبيا
Reuters Tiksa Negeri
صورة من الأرشيف
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أفادت وكالة "رويترز" بأن ما لا يقل عن 40 شخصا قتلوا في اشتباكات إثنية بشرق إثيوبيا نهاية الأسبوع الماضي.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم إدارة إقليم أوروميا نيغيري لينتشو بأن كل الضحايا كانوا من شعب أورومو، وقتلوا عل يد مليشيات مسلحة.

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وكانت هذه المنطقة تشهد اشتباكات إثنية في الأيام الأخيرة، على الرغم من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة الإثيوبية والمتمردين من "جبهة تحرير أورومو"، التي كانت تنشط في المنطقة منذ عدة عقود، والتي كانت سلطات أديس أبابا تعتبرها منظمة إرهابية.

وتجدر الإشارة إلى أن شعب أورومو من أكبر القوميات في إثيوبيا، ويشكل نحو 40 بالمئة من عدد سكان البلاد، وغالبية أورومو من المسلمين. وينتمي إلى هذه القومية رئيس الوزراء الإثيوبي الحالي أبي أحمد.

المصدر: رويترز

// 26.06.2018 по тикету 15478

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