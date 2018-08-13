ليبرمان: المواجهة قادمة ..ولكن متى؟!

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن لا مفر من جولة أخرى من القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة على الرغم من المساعي الجارية للتوصل إلى هدنة طويلة الأجل.

وقال ليبرمان في شريط فيديو نشره مكتبه الاثنين، إن السؤال ليس إذا كانت هناك جولة قتال آتية، "بل السؤال متى؟"، وذلك أثناء تفقده قاعدة القيادة العسكرية لمنطقة غزة.

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وتعامل ليبرمان في تصريحه مع كل الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة منذ بداية مسيرات العودة في نهاية مارس خلال الاحتجاجات الحدودية على أنهم مرتبطون بحماس التي تسيطر على القطاع المحاصر.

وأفاد ليبرمان بأن حماس تكبدت 168 قتيلا و4358 جريحا وتدمير عشرات البنى التحتية للإرهاب، لكن معظم القتلى من الشباب الذين احتجوا واشتبكوا مع الجنود الإسرائيليين ومن بين القتلى صحافيان و3 مسعفين، وفق منظمة الصحة العالمية، فيما لقي جندي إسرائيلي مصرعه خلال المواجهات.

كما صرح ليبرمان "أنا واثق أننا سنفعل ما يجب فعله وكما ينبغي.. نحن نتبع سياسة أمنية مسؤولة وقوية، والسياسة الأمنية المسؤولة ليست إجابة على التعليقات وردود الفعل المتداولة على المقالات المنشورة، ولا عنوانا رئيسيا في الصحف أو تصريحات للرأي العام.. نحن مستعدون ونعرف ماذا وكيف نفعل ذلك".

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وأشاد وزير الدفاع بالجيش الإسرائيلي على الحدود قائلا إنه يؤمن سلامة المواطنين الإسرائيليين ويتعامل بجاهزية كاملة للمعارك.

ليست تلك المرة الأولى التي يهدد فيها ليبرمان بالدخول في مواجهة بقطاع غزة، حيث هدد في الثاني من أغسطس بضرب المسؤولين الفلسطينيين في غزة الذين يرسلون مطلقي الطائرات الورقية الحارقة.

كما هدد في العشرين من يوليو قائلا "إذا واصلت حماس إطلاق قذائفها فإن رد فعل إسرائيل سيكون أكثر قساوة مما يعتقدون".

وخاضت إسرائيل وحماس منذ 2008 ثلاث حروب مدمرة في القطاع المحاصر منذ 2006 ويزداد سكانه فقرا مع معاناة يومية جراء البطالة والانقطاعات المتكررة في الماء والكهرباء.

שר הביטחון אביגדור ליברמן אומר בתום הערכת מצב הבוקר באוגדת עזה: ״השאלה של סבב הלחימה הבא היא לא האם-אלא מתי. אני בטוח שנעשה את מה שצריך ואיך שצריך״ @ela1949@Itsik_zuarets



(צילום: עדן מולדבסקי, משרד הביטחון) pic.twitter.com/gIr7Y6JoZ2 — כאן חדשות (@kann_news) 13 августа 2018 г.

المصدر: أ ف ب