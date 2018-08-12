إسرائيل تجري مناورات في الجولان وتحذر من قدرات قتالية "لا تقدر" لحزب الله

أنهى الجيش الإسرائيلي مناورات عسكرية موسعة في هضبة الجولان المحتلة استعدادا لما وصفه بـ"التهديدات الجديدة" القادمة من "حزب الله" اللبناني.

وشارك في التمرين الذي استمر أسبوعين اللواء السابع المدرع واللواء جولاني وفيلق العتاد والتسليح وغيرها من وحدات الجيش.

وتركزت المناورة على دور وسائل الحرب الإلكترونية وطائرات مسيرة صغيرة وبطاريات متحركة لمنظومة القبة الحديدية.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي أيزنكوت اليوم أثناء تفقده جاهزية الوحدات المشاركة في التدريبات إنه "يجب على الجنود والقيادة العسكرية أن يكونوا قادرين على محاربة العدو على أربع جبهات: على الأرض، تحت الأرض، في الجو وعبر الإنترنت على طول الجبهة الشمالية".

وأكد أيزنكوت تحسن قدرات الجيش السيبرانية سواء على جمع المعلومات الاستخباراتية وشن الهجمات، لكنه أشار إلى تنامي قدرات "حزب الله" بصورة ملحوظة في هذا المجال.

وأضاف أن على الجيش مراعاة أن "حزب الله اكتسب خبرة قتالية لا تقدر في سوريا وتلقى أسلحة مطورة من إيران" منذ آخر حرب بين إسرائيل والحزب كانت عام 2006.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي + جيروزاليم بوست