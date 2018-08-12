سيئول تحظر 4 سفن محملة بالفحم الكوري الشمالي من دخول البلاد

أقرت الحكومة الكورية الجنوبية منع دخول 4 سفن "متورطة" في إدخال الفحم الحجري للبلاد من كوريا الشمالية.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الأحد في تصريح لوكالة الأنباء "يونهاب": "تجري الإجراءات المتعلقة بالحظر، حيث يتوقع إصدار الإجراءات التي تحظر السفن من دخول البلاد خلال الأسبوع الجاري".

وأضاف المسؤول أنه ستتم إحالة تقرير التحقيق في قضية إدخال الفحم الحجري الكوري الشمالي إلى اللجنة الخاصة بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة الأسبوع الجاري.

وبين أن حكومة بلاده تقاسمت نتيجة التحقيق مع الجانب الأمريكي.

وذكرت وكالة يونهاب أن السفن الأربعة المتورطة في إدخال الفحم الكوري الشمالي إلى كوريا الجنوبية "هي سكاي أنجيل" و"ريتشغلوري" و"شاينينغ ريتش" و"جين لونغ"، حيث أثبتت تهمة إدخال الفحم إلى كوريا الجنوبية منذ أغسطس 2017 عندما تم تبنى العقوبات الأممية التي تحظر استيراد الفحم الحجري من كوريا الشمالية.

من جهتها صرحت هيئة الجمارك في كوريا الجنوبية يوم الجمعة الماضي بأنها أحالت 3 مستوردين وشركاتهم الثلاث إلى النيابة العامة بتهمة استيراد الفحم الحجري من كوريا الشمالية.

وأشارت الجمارك إلى أنهم استوردوا أكثر من 35 طنا من الفحم الكوري الشمالي، خلال الفترة من أبريل إلى أكتوبر 2017 عندما انخفضت أسعار الفحم جراء قرار يمنع استيراد الفحم الحجري الكوري الشمالي.

المصدر: وكالة "يونهاب"