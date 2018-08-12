 
مباشر

فر من حادث مروري فوقع بيد الاستخبارات الفرنسية!

أخبار العالم

فر من حادث مروري فوقع بيد الاستخبارات الفرنسية!
AFP Martin Bureau
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kn1x

فشل مخالف فرنسي في الهروب من المسؤولية، إذ تسلل عن طريق الصدفة، بعد فراره من موقع حادث مروري في باريس، إلى مقر جهاز الاستخبارات الوطنية.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن الرجل الذي كان وراء عجلة قيادة السيارة بلا رخصة حاول الفرار من موقع الحادث، وتسلّق سياجا بطول عدة أمتار، وذلك دون أن يعلم أن هذا السياج يحيط بمقر المديرية العامة للأمن الخارجي.

وألقي القبض فورا على المخالف من قبل حرس المقر الذي يعتبر من أكثر المواقع حماية في البلاد ولا يمكن الاطلاع عن تفاصيله عبر خرائط "غوغل".

المصدر: غارديان

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا