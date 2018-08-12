فر من حادث مروري فوقع بيد الاستخبارات الفرنسية!

فشل مخالف فرنسي في الهروب من المسؤولية، إذ تسلل عن طريق الصدفة، بعد فراره من موقع حادث مروري في باريس، إلى مقر جهاز الاستخبارات الوطنية.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن الرجل الذي كان وراء عجلة قيادة السيارة بلا رخصة حاول الفرار من موقع الحادث، وتسلّق سياجا بطول عدة أمتار، وذلك دون أن يعلم أن هذا السياج يحيط بمقر المديرية العامة للأمن الخارجي.

وألقي القبض فورا على المخالف من قبل حرس المقر الذي يعتبر من أكثر المواقع حماية في البلاد ولا يمكن الاطلاع عن تفاصيله عبر خرائط "غوغل".

المصدر: غارديان