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إيران تستعيد من روسيا دفعة ثانية من اليورانيوم المخصب

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إيران تستعيد من روسيا دفعة ثانية من اليورانيوم المخصب
Reuters Raheb Homavandi
محطة بوشهر الكهروذرية، إيران، أرشيف
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أعلن الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن دفعة ثانية من اليورانيوم المخصب الإيراني ستصل في القريب العاجل من روسيا إلى إيران.

وذكر أن الجانب الإيراني أوقف، بعد توقيع الاتفاق النووي مع الدول الكبرى، إنتاج الوقود النووي المخصب بنسبة 20% وأخرج احتياطاته من هذا الوقود، التي بلغت نحو 10 دفعات، إلى روسيا للاحتياط. وأشار إلى أن طهران قد حصلت على أول دفعة من هذا الوقود من روسيا قبل نحو 7 أشهر.

ونقلت وكالة "فارس" للأنباء عن تصريح كمالوندي: "من الممكن استخدام كل من هذه الدفعات خلال عام واحد، ويعني ذلك أنه يوجد لدينا الوقود المخصب بنسبة 20% لمفاعل الأبحاث النووية في طهران لمدة ما بين 7 و8 سنوات على الأقل".

المصدر: نوفوستي

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