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نائب بزي هتلر في البرلمان الهندي!

أخبار العالم

نائب بزي هتلر في البرلمان الهندي!
AFP
نارامالي سيفابراساد يدخل البرلمان الهندي متنكرا بزي هتلر
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في خطوة مثيرة للجدل، وصل الممثل السينمائي السابق والمشرع الهندي نارامالي سيفابراساد إلى جلسة للبرلمان متنكرا بزي زعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر.

ورفع النائب عند مدخل البرلمان يده أمام الصحفيين بالتحية النازية، ولم يتسبب حضوره بأي جدل أو احتجاجات ملموسة من قبل النواب الآخرين، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأشار سيفابراساد إلى أن ظهوره بهذا الشكل أمام المشرعين كان بمثابة رسالة إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مفادها أنه لا ينبغي عليه اتباع نهج هتلر ولا بد له من الالتزام بوعوده بتقديم تمويل أكبر إلى ولاية أندرا برديش.

وهذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها هذا النائب إلى التنكر من أجل توضيح مواقفه السياسية المتعلقة بوضع ولايته.

المصدر: واشنطن بوست

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