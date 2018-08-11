حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في إندونيسيا تقترب من 400 قتيل

أكدت السلطات الإندونيسية أن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جزيرة لومبوك الأحد الماضي ارتفعت إلى 387 قتيلا.

وذكرت الهيئة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث في إندونيسيا اليوم أن حصيلة القلى هذه مرشحة للارتفاع، إذ لا يزال البحث مستمرا عن الجثث العالقة تحت الأنقاض.

وأشارت الهيئة أن الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر أدى إلى تشريد نحو 390 ألف شخص، ودمر كليا أو جزئيا 68 ألف منزل في المنطقة.

وأكد العلماء أن الزلزال رفع الجزيرة المنكوبة بمقدار 25 سم فوق مستوى البحر.

المصدر: أسوشيتد برس