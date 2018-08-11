طهران تنتصر لأنقرة في وجه ترامب!

استنكر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على تركيا.

وذكر ظريف، في تغريدة نشرها اليوم على حسابه في "تويتر"، أن نشوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خلق مشاكل اقتصادية لتركيا، حليف الولايات المتحدة ضمن الناتو، أمر مخجل.

Trump's jubilation in inflicting economic hardship on its NATO ally Turkey is shameful. The US has to rehabilitate its addiction to sanctions & bullying or entire world will unite—beyond verbal condemnations—to force it to. We’ve stood with neighbors before, and will again now. — Javad Zarif (@JZarif) ١١ أغسطس ٢٠١٨

وحذر عميد الدبلوماسية الإيرانية الرئيس الأمريكي من أنه إذا لم تقلع الولايات المتحدة عن إدمانها على فرض العقوبات والغطرسة فإن العالم كله سيتوحد ضد واشنطن، بما يتجاوز الإدانات الشفهية والكلامية، لإجبارها على التخلي عن ذلك.

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وشدد ظريف على دعم طهران لأنقرة، مشيرا إلى أن الجمهورية الإسلامية كانت وستظل تقف إلى جانب جيرانها.

وشهدت العلاقات الأمريكية التركية في الآونة الأخيرة تدهورا ملحوظا، لا سيما على خلفية الخلاف الدبلوماسي المتعلق بقضية القس الأمريكي أندرو برانسون المحتجز لدى تركيا بتهمة التجسس والإرهاب.

وأعلن ترامب أمس الجمعة عن زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من تركيا بمقدار 20% و50% على التوالي، في الوقت الذي انهار فيه سعر صرف الليرة التركية مجددا أمام الدولار، متراجعا في يوم واحد بنسبة 19%.

المصدر: وكالات