مقاتلات أمريكية لاحقت الطائرة المدنية المسروقة.. والعملية لا علاقة لها بالإرهاب (فيديو)

سارعت مقاتلات أمريكية من طراز "F-15" لتتبع طائرة ركاب مدنية من طراز "Q400"، أقدم أحد موظفي الخدمات الأرضية في مطار سياتل على التحليق بها بلا ركاب، قبل سقوطها وتحطمها.

وأكدت مصادر أمنية في مطار سياتل، أن الحادث لا علاقة له بالإرهاب، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشخص الذي أقدم على الإقلاع بالطائرة التابعة لشركة "Alaska Airlines"، هو عامل خدمات أرضية في المطار.

وأوضحت المصادر ذاتها أن العامل الذي أقلع بالطائرة الفارغة، لا يملك الخبرة الكافية ويجهل تقنيات الهبوط ما أدى إلى تحطمها.

ونقلت قناة "ABC"، عن مصادر في المطار أنه تم الاتصال بمنفذ العملية أثناء تحليقه وطلبوا منه الابتعاد عن المطار والمدينة، وذلك تجنبا لسقوطها في مناطق مأهولة بالسكان.

هذا ولم يتم يتضح بعد فيما إذا كان تحطم الطائرة نتيجة لاستهدافها من قبل المقاتلات الأمريكية أم أنها سقطت نتيجة لعدم خبرة الشخص الذي أقلع بها.

المصدر: نوفوستي