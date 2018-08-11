مقاتلات أمريكية لاحقت الطائرة المدنية المسروقة.. والعملية لا علاقة لها بالإرهاب (فيديو)
سارعت مقاتلات أمريكية من طراز "F-15" لتتبع طائرة ركاب مدنية من طراز "Q400"، أقدم أحد موظفي الخدمات الأرضية في مطار سياتل على التحليق بها بلا ركاب، قبل سقوطها وتحطمها.
August 11, 2018
وأكدت مصادر أمنية في مطار سياتل، أن الحادث لا علاقة له بالإرهاب، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشخص الذي أقدم على الإقلاع بالطائرة التابعة لشركة "Alaska Airlines"، هو عامل خدمات أرضية في المطار.
Q400— 🎞 (@PhConstantini) August 11, 2018
A "pilot" without a licence's last dance in this life
📽️Waldron #Aviation#AlaskaAirpic.twitter.com/XjpZb2XZzM
وأوضحت المصادر ذاتها أن العامل الذي أقلع بالطائرة الفارغة، لا يملك الخبرة الكافية ويجهل تقنيات الهبوط ما أدى إلى تحطمها.
ونقلت قناة "ABC"، عن مصادر في المطار أنه تم الاتصال بمنفذ العملية أثناء تحليقه وطلبوا منه الابتعاد عن المطار والمدينة، وذلك تجنبا لسقوطها في مناطق مأهولة بالسكان.
#crash#seatac crash #alaskaairlinespic.twitter.com/uwRflRXcVj— Amirkia Sadegiyeh (@amirkiaaa) August 11, 2018
هذا ولم يتم يتضح بعد فيما إذا كان تحطم الطائرة نتيجة لاستهدافها من قبل المقاتلات الأمريكية أم أنها سقطت نتيجة لعدم خبرة الشخص الذي أقلع بها.
المصدر: نوفوستي