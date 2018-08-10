باكستان متمسكة بتجارتها مع إيران رغم التهديدات الأمريكية

أعلنت الخارجية الباكستانية أن البلاد لن تتخلى عن علاقاتها التجارية والاقتصادية مع إيران على الرغم من العقوبات الأمريكية الجديدة ضد الجمهورية الإسلامية.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الباكستانية محمد فيصل، أثناء مؤتمر صحفي أسبوعي عقده اليوم، أن لدى بلاده كدولة ذات سيادة، الحق في اختيار الأطراف التي تمارس معها أنشطتها الاقتصادية والتجارية الرسمية.

وأعرب الدبلوماسي عن تمسك إسلام آباد الثابت بعلاقاتها التجارية والاقتصادية مع طهران، بالإضافة إلى التعاون بينهما حول قضايا إقليمية ودولية مختلفة، بما في ذلك استعادة الاستقرار في أفغانستان المجاورة.

وكان عمران خان، زعيم حركة "الإنصاف" التي فازت في الانتخابات النيابية قبل أسبوعين، قد صرّح بأن إيران بين الشركاء التقليديين لبلاده، متعهدا بتطوير التعاون معها.

وجاء هذا القرار على الرغم من فرض الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات على الجمهورية الإسلامية مؤخرا، مع التهديد بملاحقة الدول التي ستواصل التعاون مع طهران.

المصدر: الأناضول