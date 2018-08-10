أستراليا تُجرد 5 "دواعش" من جنسيتها

جردت السلطات الأسترالية 5 أشخاص يحملون جنسيات أخرى، من الجنسية الأسترالية بسبب انتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

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وأشار وزير الداخلية الأسترالي، بيتر دوتون، إلى أن إلغاء حقوق المواطنة لـ5 أشخاص مزدوجي الجنسية، يأتي على خلفية ممارستهم أنشطة إرهابية تتعارض مع التزاماتهم تجاه أستراليا.

وأكد، أمس الخميس، على أن الحكومة الأسترالية جردت 6 أشخاص من الجنسية، منذ عام 2015 الذي صدر فيه قانون ينظم التصرفات المتعارضة مع المواطنة الأسترالية.

وتابع دوتون: "هؤلاء الأشخاص الـ5 كانوا يتصرفون ضد مصالح أستراليا، واختاروا بذلك الخروج من المجتمع الأسترالي"، مشددا على أن بلاده عازمة على الاستمرار في مكافحة الإرهابيين الأجانب، وستكون أولويتها ضمان أمن جميع الأستراليين.

ولم يكشف دوتون، عن هويات الأشخاص الـ5 المجردين من الجنسية الأسترالية ، لكنه قال إنهم 3 رجال وامرأتان، وقد انضموا إلى صفوف "داعش" في سوريا والعراق.

المصدر: الأناضول