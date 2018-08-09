وسائل إعلام: ديون العريس تلغي زفاف الأميرة اليابانية

ذكرت وسائل إعلام أن الأميرة اليابانية ماكو اضطرت إلى تأجيل حفل زفافها على زميلها السابق في الدراسة بسبب ديون والدته.

وأفادت وسائل إعلام يابانية بأن الأمير أكيهيتو والأميرة كيكو، والدي الأميرة ماكو، أكبر أحفاد الإمبراطور أكيهيتو، أكدا أن حفل الزفاف لن يتم ما لم تتمكن والدة عريسها كاي كومورو من تسديد القرض الذي أنفقته على تعليم ابنها.

وذكرت وسائل إعلام أن والدي الأميرة يشعران بالانزعاج المتزايد من التقارير الصحفية التي تتحدث عن المشاكل المالية التي تعاني منها والدة العريس.

وكان حفل الزفاف مقررا في نوفمبر المقبل، لكن العريسين أعلنا في فبراير عن إرجائه حتى عام 2020، للاستعداد والتفكير في الزواج بشكل أعمق.

المصدر: غارديان