أول رد فعل إيراني على التزام العبادي بالعقوبات الأمريكية ضد طهران

نشر النائب في البرلمان الإيراني محمود صادقي، الأربعاء، تغريدة على موقع "تويتر" ردا على تصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بخصوص العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وقال النائب الإيراني إن العراق مطالب بدفع 1100 مليار دولار كغرامة الحرب الإيرانية العراقية حسب المادة 6 من القرار 598.

وأضاف أن إيران لم تطالب بتعويضات الحرب لأنها أخذت بنظر الاعتبار ظروف العراق الصعبة.

وتابع قائلا: "أما الآن فرئيس الوزراء العراقي وبدلا من التعويض يتماهى مع العقوبات الظالمة ضدنا!".

دولت عراق مطابق ماده ۶ قطعنامه ۵۹۸ ۱۱۰۰ میلیارد دلار بابت غرامت خسارات مستقیم جنگ تحمیلی به ایران بدهکار است؛ دولت ایران با لحاظ تنگناهای مردم عراق در مطالبه این غرامت تعلل کرده است؛ اکنون نخست‌وزیر عراق به‌جای جبران، با تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران همراهی می‌کند! — محمود صادقی (@mah_sadeghi) 9 августа 2018 г.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم الثلاثاء، أن حكومته "لا تتعاطف" مع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، لكنه سيلتزم بها لحماية مصالحه.

وقال العبادي خلال مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة لمجلس الوزراء "من حيث المبدأ نحن ضد العقوبات في المنطقة.. الحصار والعقوبات يدمران المجتمعات ولا يضعفان الأنظمة"، مضيفا أنه يعتبر العقوبات خطأ جوهريا واستراتيجيا وهي غير صحيحة لكن بغداد ستلتزم بها لحماية مصالح الشعب.

وبدأ الثلاثاء سريان العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، رغم مناشدات من حلفاء واشنطن، وكتب ترامب على تويتر: "هذه هي العقوبات الأشد على الإطلاق، ستصل في نوفمبر إلى مستوى أعلى. فكل من يتعامل مع إيران لن يتمكن من التعامل مع الولايات المتحدة.. أطلب السلام العالمي، لا أقل من ذلك"!.

وتعهد الرئيس الأمريكي بحرمان الشركات التي تتعامل مع إيران من التعامل التجاري مع الولايات المتحدة.

المصدر: "تويتر" + وكالات