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إيران.. أحمدي نجاد يطالب روحاني بالاستقالة (فيديو)

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إيران.. أحمدي نجاد يطالب روحاني بالاستقالة (فيديو)
Reuters / Damir Sagolj
الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي
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نشر الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد شريط فيديو يوم الخميس طالب فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني بالاستقالة

وطالب نجاد روحاني بالتنحي عن السلطة، قائلا إن كل الشعب مستاء من الأوضاع الاقتصادية الراهنة وأن الحكومة غير صادقة مع الشعب.

وأضاف الرئيس السابق: "أعطينا الامتيازات في الاتفاق النووي ولم نحصل على شيء.. مَن المسؤول؟ يا سيد روحاني الشعب لايقبل بك.. أنت والأصوليون والإصلاحيون جميعكم شركاء فيما يحدث".

المصدر: RT

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