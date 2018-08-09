وسائل إعلام تكشف عن مخططات "داعش" بعد هجمات باريس وبروكسل

كشفت أجهزة الاستخبارات الأوربية أن تنظيم "داعش"، بعد تنفيذه الهجمات الدموية في كل من باريس وبروكسل خطط لتنفيذ هجمات مماثلة في دول أوروبية أخرى.

وقالت شبكة "RTL" إن مخططات التنظيم لم تستثن أية دولة أوروبية، حيث كان يعتزم تنفيذ هجمات في جميع دول الاتحاد الأوروبي، من البرتغال وحتى غرب البلقان.

وأشارت الشبكة أن التحقيقات كشفت عن 3 مواطنين بلجيكيين، يشتبه في مشاركتهم في تلك الهجمات، التي استهدفت باريس وبركسل في عامي 2015 و 2016، أحدهما شاب (30 عاما) يدعى شاكر، تم التحقيق معه في وقت سابق وأُطلق سراحه، والآخر شاب يدعى محمد صلاح الدين، لا يزال مطلوبا لدى أجهزة الأمن، أما الثالث (29 سنة) فلقي مصرعه خلال مشاركته في القتال في سوريا.

وقد شهدت العاصمة الفرنسية باريس سنة 2015 هجمات إرهابية دامية أودت بحياة أكثر من 130 شخصا وخلفت أكثر من 350 مصابا.

كذلك شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل هجمات دامية سنة 2016 أودت بحياة العشرات.

المصدر: وكالات