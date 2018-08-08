الأمم المتحدة تدعو ميانمار لمنح الروهينغا الجنسية

دعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج التنمية التابعان للأمم المتحدة في بيان مشترك ميانمار لتهيئة الظروف لعودة مئات الألوف من أقلية الروهينجا المسلمة ومنحهم الجنسية.

وقالت المنظمتان الأمميتان في البيان، إنهما يحتاجان لحرية دخول كاملة لولاية راخين وما زالا ينتظران الإذن لتمركز طاقم دولي في بلدة موانجداو بعد طلبات تقدما بها يوم 14 يونيو الماضي.

وأضاف البيان المشترك أن هناك حاجة ملحة لإحراز تقدم في ثلاثة مجالات أساسية هي "الحصول على حرية دخول فعلية لولاية راخين وضمان حرية الحركة لجميع السكان ومعالجة الأسباب الحقيقية للأزمة".

وكانت الأمم المتحدة قد وقعت اتفاقا مع ميانمار في أوائل يونيو الماضي يهدف إلى السماح في نهاية المطاف لمئات الألوف من الروهينغا في بنغلادش بالعودة بسلام وباختيارهم.

ووفقا لـ"رويترز"، فإن الاتفاق السري الذي أبرم بين الأمم المتحدة ومينمار، واطلعت على محتواه، لا يقدم ضمانات واضحة بشأن منح الروهينغا الجنسية أو حرية الحركة داخل البلاد، مشيرة إلى أن السلطات في مينمار لم ترد على طلبها بالتعليق حول إمكانية تنفيذ الاتفاق المذكور.

المصدر: "رويترز