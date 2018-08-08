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مجلس الشيوخ الأمريكي يدعو جوليان أسانج للإدلاء بشهادته حول "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية

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مجلس الشيوخ الأمريكي يدعو جوليان أسانج للإدلاء بشهادته حول
Reuters Peter Nicholls
مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج
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دعت لجنة شؤون الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج للإدلاء بشهادته حول ما يسمى بـ "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى "ويكيليكس"، والتي نشرتها المؤسسة على حسابها في "تويتر"، اليوم الأربعاء: "كما تعرفون، تجري لجنة شؤون الاستخبارات في مجلس الشيوخ تحقيقا مشتركا للحزبين في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016. وفي إطار هذا التحقيق، تطلب اللجنة منكم المشاركة في مقابلة مغلقة مع ممثلي اللجنة عن الحزبين في زمان ومكان متفق عليهما".

يتبع...

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