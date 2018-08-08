أنقرة: لن نتخلى عن التجارة مع إيران رغم العقوبات

أعرب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز عن تمسك بلاده بمواصلة استيراد حوامل الطاقة الإيرانية وفقا للاتفاقات المبرمة بين الجانبين، وبغض النظر على العقوبات الأمريكية.

وذكر الوزير في حديث للتلفزيون التركي، أن أنقرة تشتري سنويا قرابة 9.5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي من إيران، مشددا على أن العلاقات التجارية القائمة بين تركيا وإيران لا تخرج عن نطاق القانون.

وأشاد دونماز بعمق العلاقات التجارية الحالية بين البلدين، مشيرا إلى أن الاتفاق على استيراد الغاز الطبيعي من إيران إلى تركيا سيظل نافذا حتى عام 2026.

وكانت الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران قد دخلت حيز التنفيذ أمس الثلاثاء، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والمجتمع الدولي سنة 2015.

المصدر: الأناضول