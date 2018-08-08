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فنزويلا.. محاولة اغتيال بـ 50 مليون دولار

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فنزويلا.. محاولة اغتيال بـ 50 مليون دولار
AFP
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كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن منظمي محاولة الاغتيال التي استهدفته في 4 أغسطس، عرضوا على منفذيها 50 مليون دولار.

وقال مادورو عبر شاشة قناة Telesur التلفزيونية: "تم التعاقد مع 11 قاتلا شاركوا في أعمال الشغب عامي 2014 و2017، وعرضوا عليهم 50 مليون دولار والإقامة في الولايات المتحدة".

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ووفقا للتحقيق، فقد تم تعليم المهاجمين "التعامل مع الطائرات بدون طيار والمتفجرات في مزرعة في بلدة تشيناكوتا" في كولومبيا من أبريل حتى نهاية يونيو من هذا العام.

وتعتزم السلطات الفنزويلية الطلب من الولايات المتحدة وكولومبيا تسليمها منظمي محاولة اغتيال مادورو، وأعلن الرئيس الفنزويلي خلال لقاء مع المصابين من رجال الأمن أن بلاده ستطلب "الاعتماد على اتفاقيات تسليم المجرمين، وتسليمها جميع ممولي هذا العمل الإرهابي، والمنظمين والمنفذين الذين يعيشون في ولاية فلوريدا أو في كولومبيا".

المصدر: نوفوستي

 

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