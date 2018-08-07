تنصيب إيفان دوكيه رئيسا جديدا لكولومبيا

جرت في العاصمة الكولومبية بوغوتا اليوم الثلاثاء مراسم تنصيب السياسي اليميني إيفان دوكيه رئيسا جديدا للبلاد.

وجرت مراسم التنصيب أمام مقر الكونغرس الكولومبي في ساحة بوليفار في العاصمة، حيث أدى الرئيس الجديد اليمين الدستورية.

وحضر المراسم رؤساء الأرجنتين وبوليفيا والمكسيك وتشيلي والأكوادور. ومثلت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي بلادها في مراسم التنصيب. أما روسيا فكان تمثيلها على مستوى السفير.

وفي خطابه أمام مبنى الكونغرس في أعقاب أدائه اليمين الدستورية، تطرق دوكيه إلى أهم نقاط برنامجه السياسي، الذي يتمحور حول الإصلاحات الاقتصادية وتقليص الفجوة بين الطبقات الغنية والفقيرة في المجتمع ومكافحة الفساد والتصدي لتهريب المخدرات والجريمة المنظمة.

وتطرق دوكيه إلى موضوع مفاوضات السلام مع المتمردين اليساريين من "جيش التحرير الوطني"، مشيرا إلى ضرورة إحلال السلام نهائيا في كولومبيا، ولكنه مع ذلك شدد على ضرورة محاسبة من ارتكبوا جرائم.

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جدير بالذكر أن إيفان دوكيه (42 عاما) ، المحامي والسناتور سابقا، والمرشح عن حزب "الوسط الديمقراطي" اليميني، فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الـ 17 يونيو الماضي، بحصوله على 53.97 بالمئة من الأصوات.

ويعتبر دوكيه من مقربي الرئيس الأسبق ألفارو أوريبي الذي شغل منصب الرئاسة في الفترة من 2002 – 2010، وأطلق إصلاحات اقتصادية واجتماعية أدت إلى تحسين المستوى المعيشي وتراجع مستوى العنف في البلاد، وسمحت بتحقيق أكبر نسبة لنمو الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا اللاتينية، بلغت 4 بالمئة في عام 2004، وحوالي 4.8 بالمئة في الفترة من 2004 إلى 2014.

المصدر: تاس